Calcomercato: Djibril Cissé rientra dopo il ritiro e va in terza divisione svizzera

Dopo che lo scorso 6 febbraio aveva annunciato il suo addio al calcio dopo quasi due anni di inattività, Djibril Cissé, che il prossimo 12 agosto spegnerà 36 candeline, ci ripensa e firma con un nuovo club. L’attaccante francese ha infatti sottoscritto un contratto annuale con l’Yverdon Sport, compagine della Promotion League, ovvero la terza divisione svizzera. Molto lunga è stata la carriera calcistica dell’attaccante francese, che con la Nazionale conta 41 presenze e 9 gol. Mentre a livello di club, tra le diverse squadre in cui ha giocato ci sono anche Liverpool, con cui nel 2005 aveva vinto la Champions League e Lazio. Tuttavia, l’esperienza in biancoceleste è stata poco fortunata: soltanto 5 gol in 27 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia con conseguente addio già a gennaio. Dal 1998 ad oggi, Cissé ha vestito anche le maglie di Auxerre, Olympique Marseille, Sunderland, Panathinaikos, QPR, Al-Gharafa, Kuban, Bastia e, in ultimo, Saint-Pierroise.