Camerun: morto Zacharie Noah, padre di Yannick e nonno di Joakim

Yaoundé (Camerun), 8 gen. (LaPresse) - E' morto, all'età di 79 anni, Zacharie Noah, ex calciatore camerunense. E' stato il figlio Yannick, ex campione di tennis, a dare la notizia su Twitter. "Domenica mattina a Yaoundè Zacharie Noah si è spento serenamente nel sonno. Ci ha lasciato circondato dalla sua famiglia". Noah padre vestì in carriera le maglie di Stade Saint-Germain e Sedan, con cui vinse la Coppa di Francia 1961. Era anche il nonno del cestista Joakim Noah, attualmente in forza ai New York Knicks in Nba.