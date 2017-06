L'Inter torna campione d'Italia Primavera: Vanheusden e Pinamonti stendono la Fiorentina in finale

Una delle stagioni più complicate nella storia recente dell’Inter si avvia alla conclusione con una nota di speranza. Anzi due, se si considera che, a pochi giorni di distanza dallo scudetto vinto dalla Berretti, è stata la Primavera di Stefano Vecchi a laurearsi campione d’Italia alle spese della Fiorentina, battuta 2-1 nella finale di Reggio Emilia. L’ottavo titolo di categoria nella storia nerazzurra, il primo dal 2012 in avanti. Il modo migliore per guardare al futuro.

Vanheusden e Pinamonti decidono la finale

Primo tempo a marce ridotte, ripresa spettacolare. Al Mapei Stadium è andata in scena una sfida dai due volti al termine della quale l’Inter si è meritata la vittoria. Ad aprire le danze è il centrale Zinho Vanheusden, che al 18’ insacca di testa indisturbato sugli sviluppi di un corner. Sesto gol stagionale per il belga, già autore di una rete nei quarti di finale contro il Chievo. La Fiorentina stenta a reagire, mentre Rover impegna Cerofolini al 33’. Nella ripresa, Guidi mette Ranieri per Pinto e la Viola si sveglia. Ma, ancora una volta, è l’Inter a segnare. Contropiede a destra condotto da Mattioli e dal neo entrato Bakayoko, cross al centro del terzino e incornata meravigliosa di Andrea Pinamonti (67’), al diciannovesimo gol stagionale. Quello decisivo. Perché otto minuti dopo Riccardo Sottil accorcia dal dischetto (15esima rete in stagione, fallo da rigore commesso da Awua sullo stesso esterno viola) senza riuscire a dare vita a una rimonta gigliata. Anzi, è l'Inter a sfiorare il 3-1 in tre occasioni: prima con un incredibile gol fallito da Danso (84’), poi con un tiro dalla lunga distanza di Carraro (85’) e, infine, con Bakayoko (88’). Poco male, la Viola è costretta ad arrendersi nonostante il mancato colpo di grazia di Pinamonti e compagni.

Un finale di stagione da incorniciare

Dopo la Berretti, è stato il turno della Primavera. L’Inter ha vinto il titolo nazionale per l’ottava volta in categoria (al pari della Roma, a -1 dal record del Torino), centrando sempre il tricolore ogni cinque anni dal 2002. C’è stato lo scudetto del duo Martins-Pandev, quello di Balotelli nel 2007 e quello dei ragazzi della Next Gen guidati da Stramaccioni e Bernazzani nel 2012. Adesso, tocca a quelli di Stefano Vecchi, trascinati dal talento Pinamonti. E non solo. Perché, nella cupa annata nerazzurra, potrebbero arrivare altri due acuti di prospettiva. Quelli dell’Under 15 e dell’Under 17, attese nei prossimi giorni dalle Final Four di categoria. Un dolce finale, ancora tutto da scrivere.

Il tabellino

Fiorentina (4-3-3): Cerofolini; Mosti, Illanes, Chrzanowski, Pinto (1’ st Ranieri); Trovato (38’ st Caso), Diakhate, Castrovilli; Perez, Mlakar (dal 18’ st Gori), Sottil. All.: Guidi.

Inter (4-2-3-1): Di Gregorio; Mattioli, Gravillon, Vanheusden, Cagnano; Carraro, Awua; Rover (dal 13’ st Bakayoko), Emmers (dal 38’ st Danso), Rivas; Pinamonti. All.: Vecchi.

Arbitro: Di Bello (Brindisi).

Ammoniti: 20’ pt Illanes, 43’ pt Rover, 18’ st Diakhate, 27’ st Castrovilli, 37’ st Cagnano.

Reti: 18’ pt Vanheusden, 22’ st Pinamonti, 31’ st rig. Sottil.