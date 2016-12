Al Celtic l'Old Firm contro i Rangers: 2-1, decide Scott Sinclair

Dopo aver vinto la sfida del 10 Settembre scorso (5-1), il Celtic si ripete anche all’Ibrox Stadium vincendo l’Old Firm per 2-1. Vantaggio per i Rangers con la rete di Miller ma i piani della squadra di Mark Warburton vengono scombinati dall’immediato infortunio di Joe Garner. Il Celtic pareggia col solito Moussa Dembélé, al nono gol in campionato, al 33’ del primo tempo, mentre a metà secondo tempo si completa la rimonta col 2-1 di Scott Sinclair al 70’.

Il Celtic resta così in testa alla classifica con 58 punti dopo 20 giornate, ancora imbattuto, a +19 proprio sui Rangers secondi.