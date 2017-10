Indiscrezione dalla Cina: Carlo Ancelotti ripartirà dal Guangzhou Evergrande

Dopo l’esonero da parte del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti aveva annunciato che si sarebbe preso un periodo di riflessione. Chi non gli aveva creduto, però, lo aveva immaginato presto seduto su una panchina di Premier. O, i più nostalgici e romantici, avevano sperato in un ritorno al Milan che avrebbe avuto del clamoroso. Di tutto ciò, però, nulla pare destinato a realizzarsi. Il perché ce lo rileva Nanfang Daily, quotidiano cinese.

L’opzione che non ti aspetti: Guangzhou Evergrande

Proprio così, Carlo Ancelotti pare destinato a ricominciare la propria avventura dalla Cina, alla guida dei (presto-)vincitori del campionato. Andrò a sostituire Felipe Scolari. La stagione si chiuderà ufficialmente il 4 novembre, ma il Guangzhou ha già l’aritmetica certezza del titolo con due giornate d’anticipo. Le intenzioni di Carletto, stando sempre a quanto riportato dal quotidiano, sarebbero quelle di concedere una settimana di riposo ai propri giocatori a seguito dell’insediamento, per poi iniziare ufficialmente il lavoro in vista della nuova stagione.

Come osservato dal Nanfang Daily, l’arrivo di Ancelotti sulla panchina dei vincitori della Super League potrebbe rivelarsi positiva anche in ottica nazionale. Sulla panchina della Cina siede infatti il c.t. Marcello Lippi, dettaglio che per certo favorirà il dialogo fra le due realtà calcistiche, Nazionale e club. Servivano insomma due italiani in Cina per realizzare quella comunione di interessi che nel Bel Paese pare ancora un miraggio…