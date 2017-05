Caso Muntari, Thuram: "Il problema razzismo sono i bianchi che non vogliono cambiare le cose"

Il caso Muntari, l’espulsione e la squalifica dopo gli insulti razzisti che il giocatore ex Inter e Milan ha subito dopo il match tra Cagliari e Pescara, hanno fatto parlare tanti nel corso dell’ultima settimana e a questi pareri si aggiunge oggi quello di Lilian Thuram, ex campione della Juventus e della nazionale francese, intervistato da Radio Capital. “Il caso Muntari? Non è molto facile da capire. Ci sono dei tifosi che fischiano Muntari perché è nero, Muntari si arrabbia, vuole uscire dal campo, arriva l’arbitro che l’ammonisce e poi gli dà il rosso. Vuol dire che Muntari non è aiutato dal potere nel calcio”, ha attacco l’ex terzino. “I giocatori delle due squadre fanno finta di non capire che cosa sta succedendo, c’è uno che si fa aggredire e tutti girano la testa. I tifosi che sono seduti girano la testa. Alla fine diventa colpa di Muntari, Muntari esce e il gioco continua. Ma devono essere i bianchi a cambiare le cose, non Muntari. C’è ipocrisia. Il problema del razzismo non è Muntari: sono gli altri che non fanno niente. Per non vedere, si dice che è colpa sua. È la storia del razzismo: non è la novità. Basta far finta di non vedere”, aggiunge con fermezza.

Sulley MuntariGetty Images

Una questione, quella legata al razzismo, che va trattata con le pinze e che ha visto pareri da entrambe le parti, come sempre accade in queste occasioni. Chi sta dalla parte del calciatore, chi delle regole secondo cui è il comportamento di Muntari in campo a essere stato punito dal direttore di gara.

Thuram è stato interpellato anche sulla sfida tra Juventus e Monaco. “Credo che la Juventus sia fortissima, è una squadra con tanta esperienza, la Juve ha vinto contro il Barcellona che è una grandissima squadra, ma non bisogna mai dire che la sfida con il Monaco sia finita, bisogna aspettare il ritorno”, ha aggiunto il transalpino che ha giocato in entrambe le squadre. “La finale con il Real Madrid? Non ne voglio parlare: da ex calciatore dico che bisogna aspettare che la Juventus arrivi in finale”.