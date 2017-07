Cassano (2 assist) e Cerci (2 gol) incantano: il Verona ne fa 15 in amichevole

Una ventina di minuti di qualità. Per quanto fosse un'amichevole contro avversari non certo di alto livello, Antonio Cassano e Alessio Cerci hanno provato immediatamente a farsi notare. Voglia e giocate, che hanno contribuito al 15-0 col quale l'Hellas ha demolito a Mezzano (Trento) la Rappresentativa locale. La condizione atletica per forza di cose non può ancora essere buona, ma, mandati in campo al 68’ da Fabio Pecchia, Cerci e Cassano hanno subito rubato la scena. Due assist per il talento ex Sampdoria (uno per la rete di Luppi, l’altro per quella del definitivo 15-0 di realizzato da Zuculini), due reti per Alessio Cerci. Indicazioni positive dunque per l'allenatore dell'Hellas, che ha avuto buone risposte da tutto il gruppo: oltre alle due reti dell’ex Torino, Genoa e Milan, sono andati a segno Luppi (tripletta), Bessa (doppietta), Verde (doppietta), Siligardi (doppietta), Pazzini, Zaccagni, Stefanec e Zuculini.

Ufficiali Zuculini e Ferrari

La formazione veneta ha comunicato ufficialmente altri due acquisti, dopo quelli recenti di Verde, Cassano, Cerci ed Heurtaux: “L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo e con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Alex Ferrari dalla società Bologna FC 1909. Il difensore ha superato le visite mediche e si aggregherà al ritiro di Primiero 2017 a partire da lunedì 17 luglio, in permesso concordato con la Società in seguito agli impegni dell'Europeo Under 21 giocato con la Nazionale italiana. Contestualmente, il Verona comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Franco Zuculini. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà all'Hellas Verona fino al 30 giugno 2018".