Cassano: "Ho chiesto la rescissione, ma non vado in Cina"

"Vado in Cina? No no, sto a casa con la mia famiglia felice e contento". Così Antonio Cassano, giocatore della Sampdoria, rompe il silenzio e torna a parlare del suo futuro ai microfoni di Sky Sport. "Cosa faccio? Allenamento con i ragazzi e sono felice. Quello per me è molto importante. Domani è un altro giorno", ha aggiunto. Alla domanda se ha chiesto la rescissione, Cassano ha detto: "L'ho chiesto, mi faranno sapere".