Celta: Berizzo lascia il club, possibile futuro al Siviglia

E’ stato reso noto dalla stessa società, che Eduardo Berizzo non sarà più l’allenatore del Celta Vigo. Il tecnico argentino, già ex calciatore dei gallegos, si è distinto quest’anno per aver permesso alla sua (ormai ex) squadra un calcio molto divertente e spregiudicato. E’ arrivato addirittura a far disputare al Celta Vigo la sua prima semifinale europea, contro il Manchester United. Purtroppo, le due partite sono finite con un punteggio totale di 2-1 per gli inglesi, che ha estromesso dall’Europa League i galiziani. Resta la soddisfazione, però, di aver messo paura a Mourinho e al suo squadrone. Inoltre, Berizzo ha rilasciato dichiarazioni molto belle in merito al suo addio:”Me ne vado con la sensazione di aver contribuito a rendere i tifosi orgogliosi“. Come si può evincere dal tweet del profilo ufficiale del Celta Vigo. Eduardo Berizzo potrebbe diventare il nuovo allenatore del Siviglia, andando a sostituire Jorge Sampaoli, promesso sposo della Nazionale argentina. Una scelta molto interessante quella degli andalusi, probabilmente la più giusta e sensata, per andare a proseguire il lavoro di Sampaoli.

di Nico Bastone (Twitter: Nik_Bast)