Celta: Giuseppe Rossi operato "Inizia conto alla rovescia per il ritorno"

Milano, 21 apr. (LaPresse) - E' riuscita l'operazione cui si è sottoposto Giuseppe Rossi, attaccante del Celta Vigo. Il giocatore ex Fiorentina ha postato sui suoi canali social un'immagine che lo ritrae dopo l'intervento per la ricostruzione del crociato del ginocchio sinistro. "L'operazione è andata in maniera incredibile! Comincia il conto alla rovescia per il mio ritorno! Grazie a tutti per il supporto", il messaggio dello sfortunato 'Pepito', operato a Dallas dal dottor Steven Singleton. L'attaccante si era infortunato nella sfida di Liga contro l'Eibar, lo scorso 9 aprile.