Champions League: 2 maxischermi a Torino per finale Juve-Real

Due maxischermi saranno installati in piazza San Carlo e a Parco Dora per consentire ai tifosi torinesi, ai tantissimi supporter juventini attesi da ogni parte d’Italia, di seguire insieme e in diretta la finale di Champions League tra la squadra bianconera e il Real Madrid, in programma sabato 3 giugno al Millenium Stadium di Cardiff. Il megaschermo di piazza San Carlo sarà allestito dalla Città di Torino e da Turismo Torino, quello di Parco Dora (sotto la tettoia di strippaggio della ex acciaieria) sarà messo a disposizione dagli organizzatori del Salone dell’Auto, manifestazione che sarà ospitata nella stessa area la settimana successiva. Attraverso i maxischermi i tifosi potranno seguire l’evento sportivo dal tardo pomeriggio (intorno alle ore 18.00) con l’inizio dai collegamenti prepartita. Nella piazza San Carlo, un’area accanto allo schermo sarà riservata a giornalisti, fotografi e operatori media che potranno utilizzarla già a partire dalle prime ore della mattina.