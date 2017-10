La Fiorentina elimina il Fortuna Hjorring e centra una storica qualificazione agli ottavi

L’Hjørring Stadion sorride alla Fiorentina Women’s Football Club nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Uefa Women’s Champions League 2017-2018. Le viola, infatti, pareggiano 0-0 contro le forti danesi del Fortuna Hjorring e, grazie al successo 2-1 dell’ “Artemio Franchi” di Firenze, conquistano uno storico accesso agli ottavi di finale alla prima partecipazione nella massima competizione europea. Un match di sofferenza ma anche grande personalità quello disputato dalle campionesse d’Italia che si sono ampiamente meritate il pass per il prossimo turno continentale.

Il primo tempo

La coppia Fattori/Cincotta si presenta con un 3-4-3 sul rettangolo di gioco che vede in campo: Stéphanie Öhrström; Alice Tortelli, Elena Linari, Greta Adami, Valery Vigilucci, Marta Carissimi, Greta Adami, Alia Guagni, Tatiana Bonetti, Ilaria Mauro, Patrizia Caccamo. Risponde Brian Sørensen con un 4-4-2: Maria Christensen; Janelle Cordia, Luna Gewitz, Nevena Damjanović, Tamires, Frederikke Thøgersen, Karen Holmgaard, Caroline Rask, Sara Holmgaard, Signe Bruun, Agnete Nielsen. Pioggia battente al Hjørring Stadion e buon inizio per le viola che sull’out sinistro, grazie a Guagni, cercano di creare pericoli. Manca però la dovuta concretezza negli ultimi 30 metri. Dal punto di vista tattico il 3-4-3 gigliato, in non possesso palla, si trasforma in un 5-4-1 con Vigilucci e la citata Guagni che si abbassano per dare supporto al trio difensivo Tortelli, Linari ed Adami. Ben messa in campo la Fiorentina, concede poco nei primi 30′ alle rivali non disdegnando contropiedi interessanti. Tuttavia, con il passare dei minuti, la compagine di casa inizia a trovare spazi nella retroguardia toscana e Nielsen e Bruun, con una doppia conclusione al 36′, si rendono molto pericolose dalle parti di Öhrström. Al 41′ è sempre Bruun a far venire i brividi con un tiro potente su cui fa buona guardia l’estremo difensore viola. Spingono molto di più negli ultimi scampoli della prima frazione le danesi che sugli sviluppi di un corner sfiorano la marcatura con Holmgaard. Su questa chance si concludono i primi 45′ di gioco.

Il secondo tempo

Inizio della ripresa deciso delle ragazze di Sørensen, più rapide nel cambiare il fronte offensivo da un lato all’altro del campo per mettere in difficoltà i ripiegamenti di Guagni e Vigilucci. E’ la solita Bruun a creare scompiglio nella area viola ma la mira dell’attaccante del Fortuna non è delle migliori. Ci prova Damjanović al 63′ ma anche la conclusione della serba non inquadra la porta. Gran lavoro di Bonetti e Vigilucci sulla corsia destra, supportando la difesa e cercando di promuovere alcune azioni di alleggerimento. C’è da soffrire e sono sempre Damjanović e Bruun ad essere le più intraprendenti delle padrone di casa, a caccia della marcatura che vorrebbe dire qualificazione. Al 83′ una grande occasione, però, ce l’ha la Fiorentina: splendida discesa di Guagni sulla fascia sinistra, rimpallo e Mauro ha la chance per andare a segno ma il suo tiro è troppo strozzato finendo a lato. Le squadre si allungano terribilmente e sono ancora le gigliate all’88’ a sfiorare la marcatura con Linari su calcio piazzato su cui è bravissima Christensen. Non succede più nulla e sul fischio di Bibiana Steinhaus la panchina gigliata si lascia andare, giustamente, ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto.

Fortuna Hjorring-Fiorentina 0-0

Fortuna Hjorring (4-4-2): Maria Christensen; Janelle Cordia, Luna Gewitz, Nevena Damjanović, Tamires, Frederikke Thøgersen, Karen Holmgaard, Caroline Rask, Sara Holmgaard, Signe Bruun, Agnete Nielsen. All.: Brian Sørensen

Fiorentina (3-4-3): Stéphanie Öhrström; Alice Tortelli, Elena Linari, Greta Adami, Valery Vigilucci, Marta Carissimi, Greta Adami, Alia Guagni, Tatiana Bonetti, Ilaria Mauro, Patrizia Caccamo. All. Sauro Fattori/Antonio Cincotta