Champions League: olandese Kuipers arbitrerà Juventus-Monaco

Sarà Bjorn Kuipers a dirigere Juventus-Monaco, ritorno della semifinale di Champions League in programma martedì sera allo Juventus Stadium. Guardalinee Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, quarto uomo Mario Diks. Gli addizionali invece saranno Pol van Boekel e Danny Makkelie. Il fischietto olandese ha già arbitrato in questa stagione i bianconeri in occasione della partita del Camp Nou con il Barcellona, nel ritorno dei quarti, e quella della fase a gironi contro l'Olympique Lione.