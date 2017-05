Le ultime di formazione: Allegri si copre, fuori Cuadrado e dentro Barzagli

Novità in vista per quel che riguarda la formazione della Juventus: Massimiliano Allegri dovrebbe rinunciare a Cuadrado dal primo minuto optando per una soluzione più conservativa che prevederebbe a quel punto Andrea Barzagli nel ruolo di terzino destro e Dani Alves avanzato nella batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta Higuain.

Anche il tecnico del Monaco potrebbe apportare dei cambiamenti dell’ultim’ora, in linea diametralmente opposta a quella adottata da Max Allegri: fuori il difensore Almamy Touré, dentro l’esterno alto Nabil Dirar che per l’occasione dovrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro.