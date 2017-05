Mbappe a Eurosport: "Pallone d'oro a Buffon? Se vince la Champions lo merita"

" Pallone d'Oro a Buffon? Se la Juventus dovesse vincere la Champions lo darei a lui, per quanto fatto nella sua fantastica carriera, altrimenti opterei per la quinta volta di Cristiano Ronaldo "

Così si è espresso il ragazzo prodigio del Monaco Kylian Mbappé incalzato sul prossimo vincitore del Pallone d'Oro nella sua chat facebook per i nostri colleghi di Eurosport Francia. Il 18enne da 26 gol in stagione in predicato di infiammare il calciomercato estivo non si è esposto solo in materia di Pallone d'Oro. Tante le "chicche" regalate, in particolare sul compagno di squadra Kamil Glik: "Un tackle di Glik? È pericoloso! È l'unico giocatore che mi ha costretto a indossare i parastinchi in allenamento".

Parlando sempre di difensori, Mbappe ha confessato che sono stati Sergio Ramos e Thiago Silva a impressionarlo maggiormente a al contempo a rendergli la vita più dura. Quanto ai giocatori più talentuosi del Monaco l'attaccante francece non ha dubbi: "Thomas Lemar e Bernardo Silva, i più bravi tecnicamente". Gli ambienti più caldi affrontati in carriera? "L'atmosfera di Dormund è fantastica, la migliore, in Francia dico Saint-Etienne e Marsiglia, piazze bollenti". La chiosa è su FIFA 17: "La mia carta di overall è passata da 71 a 89? È davvero pazzesco!"

Video - Quando l'Europa scoprì Kylian Mbappé: fenomeno già con l'Under-19 01:03