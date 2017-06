300 tifosi ringraziano la Juventus rientrata da Cardiff. "Siamo sempre con voi"

Sarebbero stati ovviamente molti, molti di più se la Champions League sarebbe tornata con la squadra a Torino però all’indomani della quinta finale di Coppa Campioni persa negli ultimi 21 anni, i tifosi juventini hanno voluto applaudire e mostrare il loro sostegno ai loro beniamini. All’aeroporto di Caselle Torinese questo pomeriggio, attorno alle 14, ad attendere Buffon e compagni di rientro da Cardiff erano circa 300 i tifosi presenti e che hanno applaudito tutti i giocatori per l’annata e l’impegno profuso.

Zero voglia di piangersi addosso o fare polemica solo riconoscenza verso un gruppo di ragazzi che pur schiantato in finale dal Real Madrid, ha vinto il sesto scudetto consecutivo e la terza Coppa Italia in tre anni. “Grazie ragazzi” e “siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai” i cori più gettonati dal popolo bianconero che non vede l’ora di ripartire e sostenere la squadra alla conquista di quella Coppa dalle grandi orecchie ancora una volta sfuggita.