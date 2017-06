Agnelli: "Orgoglioso del gruppo, se la Juventus ha problemi c'è chi sta molto peggio di noi"

E’ sceso in campo per abbracciarli uno ad uno, facendogli sentire il proprio appoggio e quanto sia orgoglio del loro impegno. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli a Cardiff ha mostrato un lato mai mostrato prima: rincuorando i propri guerrieri e spronando tutti a ripartire da questa cocente delusione ancora più forti e grintosi per sfatare il tabù e vincere la Coppa dei dettagli…

" C'è orgoglio per questi 7 anni ricchi di successi e di traguardi tagliati e per questa annata certamente positiva, la consapevolezza è che l’anno prossimo dovremo essere ancora più cattivi di quest’anno. In tutti noi c’è la volontà di crescere e migliorarsi, sapendo che se sbagli 15-20 minuti il trofeo non lo alzi. L’annata ci deve rendere orgogliosi, lo stimolo è quello di crescere ancora di più il prossimo anno. Dobbiamo ricominciare con la cattiveria di sempre, questo è il momento in cui ci devo essere: hanno il mio appoggio, sono orgoglioso di ognuno di loro e del gruppo e dobbiamo ricominciare tutti a vincere… Avremo qualche giorno di riflessione, andremo ad individuare questo mezz punto. Ci troveremo in maniera serena, se questi sono i problemi altri stanno peggio di noi… Rivolgo anche un pensiero alle persone rimaste ferite a Piazza San Carlo, hanno vissuto momenti di panico e dispiace…. "

Video - Juventus, grazie lo stesso! 45 minuti non cancellano la tua grandezza 00:56