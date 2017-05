Allegri: “Higuain sta bene: dubbio Barzagli-Cuadrado. Serve la mentalità da gara secca”

" Higuain portato via dall’assistenza? Occhio che a Livorno l’assistenza è l’ambulanza meglio non fare gli scherzi… A parte tutto Gonzalo sta bene e sarà regolarmente in campo "

Massimiliano Allegri anche alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League non perde la voglia di scherzare e stemperare l’attesa per una partita che potrebbe far guadagnare alla Juventus, la seconda finale di Champions in tre anni e la chance di riscattare la delusione di Berlino…

" La finale? Per ora dobbiamo giocare con il Monaco. Nel calcio non si sa mai. Dobbiamo alzare la concentrazione, loro non hanno niente da perdere con giocatori che possono creare delle difficoltà perché hanno grande talento. Il risultato dell'andata conta o non conta. Dobbiamo giocare tecnicamente anche meglio di Monaco, perché abbiamo creato tanti pericoli ma abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo giocare meglio e con più pazienza. Non abbiamo l'assillo di vincere per forza, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare come se fosse una partita secca. Le difficoltà ci saranno e bisogna affrontarla con l'approccio giusto e aggressivo "

Dubbio Cuadrado-Barzagli

Venendo alla formazione Allegri fa capire che Khedira più di Marchisio, agirà al fianco di Pjanic in mezzo al campo mentre il vero dubbio come all’andata sarà fra Barzagli e Cuadrado…

" Domani devo decidere se gioca ancora Barzagli o Cuadrado. Davanti non ho cambi e devo cercare di capire come andrà la partita. Ma indipendentemente da chi gioca bisogna fare una partita tosta. Se risparmierò qualcuno in vista del match scudetto? Siamo nel pieno della stagione, lo scudetto va ancora raggiunto ma siamo messi discretamente bene. Ci vuole calma, ora cerchiamo di arrivare in finale di Champions poi penseremo alla Roma. Sarà una partita di grande fascino "