Allegri: "Non ci interessa essere arrivati a Cardiff: siamo qui per vincere la Coppa"

" Domani bisogna vincere "

E’ questo il mantra di Massimiliano Allegri, raramente così netto e perentorio in conferenza stampa nella sua parentesi juventina. Il tecnico bianconero crede nell’impresa ed è convinto che la sua squadra abbia le carte in regola per rompere il tabù finale e cambiare il destino.

" Affrontiamo la partita con totale serenità e domani dobbiamo fare tutto il possibile per portare a casa la coppa. Non sarà facile perché il Real è la squadra campione uscente, dobbiamo mettere in campo qualcosa più di loro perché sono favoriti. Domani è la finale, non dobbiamo pensare a quanto successo nel passato, a ciò che è successo 15 anni fa o 20 anni fa. Dobbiamo pensare solo a fare quello che c'è da fare per portare a casa la coppa". "