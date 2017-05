Allegri: "Prestazione magistrale. Buffon? Nelle gare che contano è il numero 1 al mondo"

Higuain il cecchino, Buffon il pilastro: emblema di una difesa imperforabile. La squadra di Allegri riesce nell'impresa di tenere ancora la porta inviolata nella seconda fase di questa Champions e di impedire al Monaco di segnare almeno un gol in tutte le partite casalinghe della competizione. I monegaschi erano reduci da 13 vittorie nelle 15 partite giocate al Louis II e in casa non rimanevano a secco di gol addirittura dal novembre del 2015. Un successo che mette una seria ipoteca sull'accesso alla finale di Cardiff del prossimo 3 giugno. Che ora è molto più che un sogno.

Massimiliano Allegri (Allenatore Juventus)

" Voglio fare i complimenti alla squadra per questa partita contro il Monaco che non era facile perché loro sono una squadra con molta qualità. Siamo partiti bene, poi abbiamo sbagliato un po' troppo, Buffon ha fatto una grande parata sullo zero a zero e dopo siamo passati in vantaggio con una ripartenza, arma che loro sanno usare molto bene. Voglio fare i complimenti a tutti, i ragazzi stanno facendo una stagione importante che può diventare straordinaria. Nel secondo tempo, siamo stati più bravi e abbiamo concesso meno. Possiamo fare meglio tecnicamente ma dobbiamo essere contenti, c'è ancora il ritorno, loro non avranno niente da perdere quindi dovremo fare un'altra partita seria. La scelta di lasciare Cuadrado in panchina? Con Khedira fuori e per le qualità del Monaco che gioca molto sulle ripartenze, avevo bisogno di un giocatore di marcatura e di un saltatore come Barzagli che ha fatto una partita straordinaria. Nel secondo tempo c'è stato un momento in cui ha giocato quasi da solo ma tutta la difesa ha fatto bene. Buffon? Quando ci sono le partite serie, Gigi è il numero uno al mondo e lo dimostra. I giocatori di grande valore vengono fuori in queste serate, quando le partite iniziano a diventare serie. La crescita di Pjanic e Dani Alves? Non ci sono segreti, dovevano ambientarsi. Dani Alves si è infortunato all'inizio e aveva una mentalità diversa, ora è diventato molto più concreto: ha fatto due assist da regista. Con Pjanic sono molto arrabbiato perché ha le qualità per diventare uno dei tre centrocampisti più forti al mondo ma ogni volta che perde palla diventa una tragedia. Invece deve essere più convinto delle qualità che ha che per ora non ha espresso o ha espresso parzialmente. "