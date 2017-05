Allegri: “Psicosi da finale? Negatività dà fastidio, Real favorito ma la Juve può vincere la Coppa"

Sei finali di Champions League perse su 8 disputate. Difficile che qualunque tifoso della Juventus in questi giorni non pensi a questo dettaglio avvicinandosi alla sfida di Cardiff. Massimiliano Allegri però non crede minimamente a una psicosi da finale di Coppa Campioni per la sua squadra, scansa l’ansia e la negatività e spiega perché la Juventus deve essere ottimista in vista della sfida contro quella corazzata chiamata Real Madrid…

" "Quando sono arrivato c'era un alone di negatività che fa paura. Arrivare in finale è già straordinario, la Juve non ne ha perse sei ma ne ha giocate otto. Poi se si vince è meglio, ma l'importante è esserci. Siamo al posto giusto nel momento giusto: tutta questa negatività mi dà fastidio, è una roba brutta. C'è da affrontare la settimana senza l'ansia di preparare questa partita. L'ottimismo ci deve essere ma non mi sembra giusto che la Juve sia la favorita. Giochiamo contro il Real che ha vinto due Champions negli ultimi tre anni giocando quattro finali. E' una squadra abituata a giocare le finali, come noi. Dobbiamo avere la convinzione e l'autostima, con la consapevolezza che affrontiamo il Real e che loro sono i favoriti "