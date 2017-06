Allegri: "Sul 2-1 abbiamo mollato di testa. Il ciclo della Juventus non è finito"

“Magari domani il Real resta a secco…”. Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri ci aveva provato ad esorcizzare le paure per l’attacco atomico del Real Madrid ma non è riuscito a riportare a Torino quella Champions League che manca da 21 anni. Il Real Madrid del solito spietato Cristiano Ronaldo, con una ripresa monstre ha palesato tutti i limiti dei bianconeri mai apparsi così in difficoltà come questa sera… Allegri però non ci sta a farsi travolgere dallo sconforto e anzi è pronto a ripartire per riprovarci ancora una volta l’anno prossimo…

" Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi durante la stagione. Siamo venuti qui per vincere la coppa e purtroppo non ci siamo riusciti: siamo partiti bene e abbiamo fatto un grande primo tempo, che forse dovevamo chiudere in vantaggio. Mentre nel secondo, complice qualche problemino fisico, siamo un po’ andati in sofferenza. Poi, dopo il 2 a 1, abbiamo mollato mentalmente. Dovevamo rimanere in partita e non lo abbiamo fatto: questo è un passaggio mentale su cui l’anno prossimo dovremo crescere. Se c’è da fare un appunto ai ragazzi è che non dovevamo subire il terzo gol, perché le occasioni le avremmo create. Il Real ha giocatori di caratura mondiale e nella ripresa ha fatto una grandissima partita: dovevamo fare 95 minuti come i primi 50, essere magari un pochino più fortunati, ma così non è stato e ora dobbiamo solo pensare a riposare e poi ripartire. La vita ti dà la possibilità di riprovarci: dovremo capire dove poter migliorare sotto l’aspetto del gioco e della mentalità. L’anno prossimo abbiamo l’obiettivo di rivincere il campionato e rifare una grande Champions. Il mio futuro? Sarò sulla panchina della Juventus: vogliamo tornare in finale e magari vincerla. La società sa dove dobbiamo migliorare, ma a questi ragazzi c’è solo da dire grazie. La Juve non ha ancora chiuso un ciclo, Buffon sarà ancora il portiere anche l'anno prossimo così come Barzagli sarà con noi. Questa squadra può ancora dare molto… La società è consapevole dove si deve migliorare per raggiungere un alto livello tecnico. Il bello della vita è che dopo le sconfitte ti dà la possibilità di rialzarti e ripartire. Questo deve essere l'obiettivo dello scorso anno. "

Zidane: "Juve nel cuore ma abbiamo meritato di vincere questa Coppa"

" "La Juve può ambire ad altre finali? Sì, anche perché è un grande club. Hanno fatto una stagione straordinaria poi alla fine vince solo una squadra ma ha meritato di essere in finale. Sono del Real Madrid ma ho fatto 5 anni alla Juve e sarà sempre nel mio cuore". "

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato così ai microfoni di Premium Champions la vittoria in finale di Champions League contro la sua ex squadra, una vittoria che permette al francese di diventare il primo tecnico dai tempi di Sacchi a vincere due Coppe Campioni in due anni…:

" "Le sensazioni dopo queste due Champions vinte consecutivamente? Siamo molto contenti anche perchè nessuno era mai riuscito a farlo. Abbiamo lavorato molto per fare questa doppietta in questa stagione - ha proseguito l'allenatore francese - Ma quando hai grandi giocatori è più facile lavorare bene. Abbiamo giocato contro una bella Juve, abbiamo sofferto nel primo tempo, poi nella ripresa siamo usciti fisicamente, abbiamo giocato meglio e nel complesso abbiamo meritato la vittoria. Perez ha detto che sono un genio? Non ero scarso prima e non so un genio adesso. Sono un appassionato del calcio, lavoro tanto con il mio staff e l?unica cosa che so è che sono in un grande club. Il mio futuro ancora a Madrid? Siamo contenti, adesso dobbiamo solo pensare a riposarci". "