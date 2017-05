Alves rifinisce, Higuain punisce: una grande Juventus stende il Monaco 0-2

Una Juventus assetata, cannibale, concreta. Semplicemente grande. In grado di sfruttare le poche palle-gol concesse e abile ad affidarsi al proprio fuoriclasse in porta nelle rare occasioni create dal Monaco. La formazione bianconera sbanca il Principato con due perle del Pipita, irretisce le ambizioni della giovane squadra di Jardim e ipoteca un biglietto in prima classe per Cardiff. In quella che poteva essere un'imprevedibile roulette monegasca, hanno fatto la differenza l'organizzazione difensiva della Juve e la classe di alcuni campioni che illuminano la rosa bianconera. Buffon impeccabile saracinesca, Dani Alves magnifico rifornitore e Higuain spietato killer. Un incasso che vale doppio, quello bianconero. Perché arrivato in trasferta, perché giunto ancora una volta senza subire gol (sale a 621 minuti l'imbattibilità) e perché maturato grazie all'ennesima conferma di superiorità. Veloce e vibrante il Monaco, cattiva, determinata, più squadra la Juventus. Martedì prossimo a Torino basterà giocare con la solita attenzione per difendere questo importante vantaggio e assicurarsi un posto nella seconda finale di Champions in tre stagioni.

2017, Dani Alves, Monaco-Juventus, Getty ImagesGetty Images

LA CRONACA

Nel primo tempo la Juventus parte bene. L’assenza iniziale di Cuadrado non pesa, Alex Sandro e Dani Alves spingono sugli esterni, mettendo in difficoltà il terzino improvvisato Dirar (a destra) e il terzino adattato Sidibè (a sinistra). L’azione bianconera non porta clamorose occasioni e così, dopo un quarto d’ora, il Monaco sale di tono. Lemar e Bernardo Silva cercano le giocate sugli esterni e la coppia Falcao-Mbappè inizia a creare gattacapi alla difesa bianconera. Buffon è superlativo su una deviazione volante di Mbappè, poi Falcao sovrasta Barzagli, con il portiere bianconero che accompagna la sfera fuori dai pali. Alla mezz’ora, però, nel momento migliore dei monegaschi, la Juventus passa. Azione mostruosa della banda di Allegri: tacco volante di Dybala per Higuain, che duetta con Dani Alves e lo lancia in avanti, tacco all’indietro sontuoso del brasiliano per l’accorrente Pipita, che dal limite piazza all’angolino. 0-1 e francesi colpiti. Nel finale di tempo la formazione di Jardim reagisce, senza però trovare il gol del pareggio.

Gonzalo Higuain Getty Images

Nella ripresa il Monaco parte fortissimo. Buffon ipnotizza a tu per tu Falcao, che calcia piano e centrale, ma la Juventus al 55’ ha la grande occasione per chiuderla: Marchisio ruba palla a Lemar, entra in area e spara. Subasic col piede alla grande para. I padroni di casa sembrano crederci, ma al 59’ la Juventus raddoppia con un’altra ripartenza micidiale. Dybala e Dani Alves rubano palla a Bakayoko, il brasiliano crossa ancora alla grande sul secondo palo e trova la zampata in spaccata del solito Higuain. Due assist per Dani Alves (per la prima volta in un match di Champions) e doppietta di Higuain (la prima da quella al Marsiglia con la maglia del Napoli nel 2013). Sullo 0-2 la Juventus si abbassa e lascia sfogare il Monaco. Buffon è strepitoso al 90’ sul colpo di testa di Germain. È l’ultima emozione di un’andata tutta bianconera. Tra sei giorni il ritorno a Torino.

2016/17 Champions League Juventus Higuain esultaGetty Images

LA STATISTICA CHIAVE

Gonzalo Higuaín non segnava da 7 partite nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Ha segnato due reti, tante quante nelle precedenti 24 gare dopo i gironi.

IL MIGLIORE

Gonzalo HIGUAIN - Dopo sette partite a eliminazione diretta avare di gol si sblocca in Champions con due autografi d’autore, da attaccante di razza e al contempo campione vero. Lo aspettavano tutti al varco, pronti a stroncarlo, lui non ha tradito…E la sfida contro il suo passato si avvicina sempre più. Gladiatore.

IL PEGGIORE

Tiémoué BAKAYOKO - Non segue Higuain sul gol dello 0-1 e perde un pallone sanguinoso da cui ha origine lo 0-2. Difficile fare peggio. Sciagurato.

IL TWEET

IL TABELLINO di Monaco-Juventus 0-2

MONACO (4-4-2): Subasic; Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé; Lemar (Dal 67’ Germain), Fabinho, Bakayoko (Dal 67’ Moutinho), Bernardo Silva (Dall’82’ Tourè); Falcao, Mbappé. All. Jardim

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic (Dall’89’ Lemina), Marchisio (Dall’81’ Rincon); Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain (Dal 77’ Cuadrado). All. Allegri

Arbitro: Mateu Lahoz (SPA)

Gol: 29’ e 59’ Higuain (J)

Ammoniti: Bonucci, Fabinho, Marchisio, Chiellini