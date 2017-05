Atletico Madrid-Real Madrid: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid, ritorno delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 alle 20:45. Segui il match LIVE

Le probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Savic, Godin, Hernandez, Filipe Luis; Carrasco, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Gameiro. All.: Simeone.

Indisponibili: Vrsaljko, Juanfran, Gimenez e Fernandez. Diffidati e squalificati: nessuno.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.

Indisponibili: Pepe e Bale. Diffidati e squalificati: nessuno.

Le statistiche

La squadra di Diego Simeone cercherà di vincere l'ultima partita nel suo stadio, inaugurato nel 1966, ma la tripletta di Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu complica certamente l'impresa. Il Real Madrid ha battuto l'Atlético nelle ultime tre edizioni della Champions League, con un successo in finale nel 2014 e nel 2016. È la quinta sfida europea tra Real Madrid e Atlético, sempre in Coppa dei Campioni. Le quattro precedenti sono state vinte dai Merengues.

Il primo scontro a livello internazionale risale alle semifinali di Coppa dei Campioni 1958/59. Il confronto successivo è arrivato 55 anni dopo nella finale del 2014 a Lisbona, la prima a vedere in gara due squadre della stessa città. L'Atlético, neocampione di Spagna, si è portato in vantaggio con un colpo di testa di Diego Godín (36'), ma Sergio Ramos ha pareggiato nel recupero (90'+3). Ai supplementari, la squadra di Carlo Ancelotti ha dilagato con Gareth Bale (110'), Marcelo (118') e Cristiano Ronaldo (rig. 120').

Le squadre si sono affrontate 204 volte tra campionato, Coppa del Re e Supercoppa spagnola, con 103 vittorie del Real, 51 dell'Atlético e 50 pareggi. I colchoneros hanno perso solo una delle ultime 10 partite in Spagna dopo la finale del 2014, collezionando cinque vittorie e quattro pareggi. L'unica sconfitta è arrivata nel primo confronto di questo campionato (19 novembre 2016), con un 3-0 per il Real al Vicente Calderón grazie a una tripletta di Ronaldo (29', 71' rig., 77'). La gara al Santiago Bernabéu dell'8 aprile 2017 si è conclusa 1-1 con gol di Pepe (52') e Griezmann (85').

L'Atlético è alla sesta semifinale di Coppa dei Campioni (V3 P2), la terza in quattro anni. In casa, l'Atlético non ha mai perso in semifinale di Coppa dei Campioni (V4 P1) e non ha mai subito gol. L'unico pareggio è arrivato nel 2013/14 contro il Chelsea, battuto successivamente 3-1 a Londra. Al Calderón, l'Atlético ha vinto 29 delle ultime 35 partite europee, con appena due sconfitte, ed è imbattuto da 10 (V8 P2). In questa edizione ha vinto quattro gare casalinghe su cinque. Il bilancio dell'Atlético contro squadre spagnole in Europa è V8 P5 S8 (V6 P2 S0 in casa). Nelle sfide a eliminazione diretta è di cinque passaggi del turno e tre eliminazioni. I rojiblancos non hanno mai ribaltato una sconfitta esterna di tre gol, arrendendosi al Boavista nel primo turno di Coppa UEFA 1981/82 (1-4 f, 3-1 c).

Il Real è alla settima semifinale consecutiva di Champions League, record nella competizione. In totale sarà la 12esima partecipazione a questo turno, altro primato. Il Barcelona è a quota 11. I merengues hanno superato le semifinali di Champions League in cinque occasioni, aggiudicandosi sempre il torneo. Considerando anche la Coppa dei Campioni, il Real Madrid partecipa alle semifinali per la 28esima volta, con un bilancio di 14 passaggi del turno e 13 eliminazioni. Nelle ultime sette semifinali, però, ha avuto la meglio solo due volte.