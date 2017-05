Atletico Madrid, Simeone sospeso a metà tra una rimonta impossibile e l'addio

Sarà una notte particolare per Diego Pablo Simeone a prescindere dal risultato finale. Il sogno si avvicina all’impossibile: rimontare il Real Madrid e cancellare il 3-0 (il secondo infertogli quest’anno da Zidane) dell’andata, cosa che ai blancos non è mai capitata in un doppio confronto nella storia, né in ambito nazionale né in campo internazionale. La cornice sarà in ogni caso da brividi perché vedremo l’ultimo match di Champions disputato al Vicente Calderon, un’emozione in più come se non bastasse già l’importanza della partita e la posta in palio.

Il Cholo chiede ai colchoneros di crederci, di lottare fino alla morte ma mai come questa sera le espressioni del post partita potrebbero essere quelle dell’addio. Simeone, dopo sei stagioni all’Atletico Madrid, sembra aver completato un ciclo: ha vinto una Liga, una Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, un’Europa League e una Supercoppa europea oltre a vari riconoscimenti individuali tra il cui premio come miglior tecnico del campionato spagnolo in tre stagioni e quello di miglior tecnico dell’anno nel 2016. Nonostante le smentite, non sarà facile cedere alle lusinghe di mezza Europa: Inter, PSG, Arsenal e ora anche Borussia Dortmund.

Video - Calderòn addio: le grandi notti europee del fortino Atletico 01:13

Denaro, affetto, passato e lingua farebbero propendere per l’Inter e, come spiega la “Gazzetta dello Sport”, a inizio stagione Simeone ha ottenuto dall’Atletico un’inusuale riduzione della durata del contratto siglando un patto: lui avrebbe accompagnato il tremolante club dalla sicurezza del Calderon all’incertezza del nuovo stadio, il Wanda Metropolitano, però poi sarebbe stato libero di andarsene. Dopo le due finali perse in tre anni col Real Madrid, l’ennesima eliminazione crudele da parte dell’incubo blanco, la quarta consecutiva, potrebbe essere una mazzata in grado di stendere perfino un lottatore come l’argentino. Nelle semifinali di Champions nessuno è mai passato dopo aver chiuso l’andata sotto di due gol e rimontarne tre a questo Real sembra fantascienza. A Simeone il compito di aggrapparsi all’ultima speranza prima di pensare a un futuro che lo chiama altrove.