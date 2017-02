Aubameyang tradisce, Mitroglou no: Benfica batte Borussia Dortmund 1-0

La serata delle sorprese. L'umiliazione totale del Barcellona a Parigi, sì, ma anche il ko del Borussia Dortmund in Portogallo non è da meno. Soprattutto per il modo in cui arriva: i tedeschi fanno la partita per quasi tutti i 90 minuti, creano un numero altissimo di palle gol, ma a portare a casa gara-1 è il Benfica, che si impone per 1-0 grazie a una rete di rapina messa a segno nei primi minuti della ripresa da Kostas Mitroglou. E grazie alle continue parate di Ederson, capace di tenere abbassata la saracinesca dal primo all'ultimo minuto davanti agli attacchi senza soluzione di continuità del Dortmund. A far da contraltare è la serata orribilmente storta di Aubameyang, che si divora più volte il pallone del vantaggio prima e del pareggio poi, completando un'opera mal riuscita con un rigore sbagliato. La squadra di Tüchel avrà ora poco meno di un mese per riflettere, ripensare a quel che non è andato, aggiustare la mira e preparare la rimonta. L'8 marzo, davanti a un muro giallo, Reus e compagni dovranno portare a casa una vittoria con due reti di scarto per passare. Altrimenti, addio Champions League.

La cronaca della partita

Salvio ha sul destro la prima grande occasione del match: dribbling secco su Papastathopoulos e botta alta davanti a Bürki. Nulla, però, in confronto a quello che si mangia pochi minuti più tardi Aubameyang: Dembelé lo pesca a tu per tu con Ederson, ma il gabonese dimentica a casa il killer instinct sparando alle stelle. Un errore non da lui. In generale, il primo tempo è totalmente di marca giallonera. Con Lindelof che si sostituisce a Ederson deviando in angolo il tentativo ravvicinato di Dembelé e Schmelzer che ciabatta sul fondo un sinistro da ottima posizione. E su un errore in copertura di Fejsa, ancora Schmelzer tocca al centro per Aubameyang mandando fuori causa Ederson, ma l'attaccante dei tedeschi non arriva a deviare con la porta vuota.

Pizzi Fernandes (Benfica) y Marco Reus (Borussia Dortmund) - Champions LeagueAFP

Dopo l'intervallo, a sorpresa, il Benfica passa: sponda in area di Luisão, Mitroglou fa fuori Bürki con un controllo di tacco trovandosi spalancata la porta e firmando l'1-0. La reazione del Borussia Dortmund è veemente, ma sulla strada dei gialloneri c'è sempre Ederson: decisivi i suoi interventi multipli su Dembelé, Reus e Piszczek. La svolta sembrerebbe arrivare al 57', quando Rizzoli concede ai tedeschi un rigore per sciocco mani in area di Fejsa: Aubameyang, però. completa la propria serata da incubo calciando centralmente e consentendo a Ederson di respingere. Tüchel si gioca tutte le carte della disperazione: dentro Schürrle, Castro e Pulisic. E proprio il giovanissimo born in the USA spara l'ultima cartuccia: il suo missile al volo, peraltro deviato, viene però contenuto non si sa bene come dal solito Ederson. Un monumento salva-partita.

Benfica's Greek forward Konstantinos Mitroglou celebrates after scoring during the UEFA Champions League round of 16 first leg against Borussia DortmundAFP

La statistica chiave

Un tiro nello specchio della porta, un gol: così, con il minimo sforzo e grazie alle parate del proprio portiere, il Benfica ha la meglio sul Borussia Dortmund.

Il tweet

Il migliore in campo

Ederson. Fantastico. Dice di no a qualunque avversario lo metta alla prova: Dembelé, Piszczek, Reus, Pulisic e forse ce ne siamo dimenticati qualcuno. Senza dimenticare, ovviamente, il rigore parato. Se il Benfica la scampa è quasi tutto merito suo.

Il peggiore in campo

Aubameyang. Ma è Aubameyang o il fratello scarso? Che serata per l'ex milanista: si divora due gol fatti davanti a Ederson e poi sbaglia orribilmente un rigore. Prima di essere mestamente sostituito.

La dichiarazione

Thomas Tüchel: "Il risultato è ridicolo. Assolutamente incredibile. Non ricordo di avere mai visto una cosa del genere nella mia carriera di allenatore. Abbiamo mancato un sacco di opportunità per pura sfortuna".

Il tabellino

Benfica (4-4-2): Ederson; Semedo, Luisão, Lindelöf, Eliseu; Fejsa, Pizzi, Salvio, Carrillo (46' Filipe Augusto); Rafa Silva (67' Cervi), Mitroglou (75' Raul Jimenez). All. Rui Vitoria

Borussia Dortmund (3-4-1-2): Bürki; Piszczek, Papastathopoulos, Bartra; Durm, Weigl, R. Guerreiro (82' Castro), Schmelzer; Dembelé; Reus (82' Pulisic), Aubameyang (62' Schürrle). All. Tüchel

Arbitro: Nicola Rizzoli (Italia)

Gol: 48' Mitroglou

Note: ammoniti Fejsa (Be), Schmelzer (BD), Pulisic (BD), Bartra (BD); al 58' Aubameyang (BD) ha sbagliato un rigore