Bale e Carvajal sulla via del recupero, destinazione Cardiff

I due infortunati di lusso del Real Madrid stanno meglio. Non si sa se per rincuorare i tifosi o se per intimorire la Juventus, il Real Madrid posta sul suo profilo Twitter un video in cui si Dani Carvajal e Gareth Bale si stanno allenando sul campo.

Dubbi per Cardiff

I due, ancora in dubbio per la finale di Champions League, stanno lavorando duramente per potersi rimettere in forma per il 3 giugno. Bale ha un problema a un polpaccio, Carvajal a un bicipite femorale; entrambi, però, sono determinati a non perdersi l'occasione.

Dani CarvajalGetty Images

Lotta contro il tempo

Ormai, però, non manca molto e il tempo stringe. Tuttavia i due sembrano sulla buona strada per la guarigione e in particolare sappiamo che il gallese, che sta seguendo un rigido programma, farà di tutto per esserci davanti al pubblico di casa e ricreare quella BBC che ha sparso il terrore in tutta Europa.