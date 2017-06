Bale scalpita, Zidane avvisato: "Sogno di giocare la finale nella mia città"

"Un sogno giocare a Cardiff? Sicuramente, per qualsiasi giocatore giocare nella città in cui è nato e cresciuto è un'occasione davvero speciale. Mi sto allenando davvero duramente, faccio doppie sessioni in palestra per cercare di essere nelle migliori condizioni possibili e poter essere protagonista in questa finale". Gareth Bale è uno degli uomini più attesi nella finale di Champions League di sabato sera. "È stata una stagione difficile per quanto riguarda gli infortuni, mi sono operato ma ho lavorato duramente nelle ultime quattro settimane per recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione per questa finale nella mia città natale", ha aggiunto il gallese in un'intervista a Premium Sport.

"Ci aspetta una partita molto difficile, in cui i dettagli faranno un grande differenza. Penso comunque che abbiamo buone possibilità di vincere - ha ammesso l'ex giocatore del Tottenham - Dybala pericolo numero uno? Loro hanno giocatori molto pericolosi in tutte le zone del campo. Sono molto forti in difesa ma hanno anche ottimi giocatori in attacco. Sono una squadra complicata da affrontare, così come lo siamo noi". Per la finale tra i 'blancos' il ballottaggio è proprio tra il gallese e Isco. "Abbiamo due opzioni in squadra. Isco ha giocato in maniera fantastica nelle ultime settimane, abbiamo giocatori che stanno facendo un grande lavoro e supportano la squadra come se fossimo tutti dei titolari. Per me la cosa più importante è la squadra - ha concluso - il modo in cui siamo versatili tra noi, ma la cosa fondamentale è riuscire a portare a casa la Champions League".