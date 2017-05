Bale vuole la finale di Cardiff: programma di recupero pesante, mangia sei volte al giorno

Gareth Bale vuole esserci a tutti i costi. Per nulla al mondo vuole saltare la finale di Champions League tra il suo Real Madrid e la Juventus, che si terrà sabato 3 giugno a Cardiff. La ragione non è tanto di natura sportiva, quanto territoriale, visto che si gioca nel suo Galles, davanti al suo pubblico.

Per questo, pur non allenandosi ancora in campo, l'attaccante sta seguendo un programma di recupero serratissimo e impegnativo nel tentativo di rimettersi dall'infortunio al soleo dimediato durante il Clasico il 24 aprile scorso.

Tra le varie direttive da seguire, c'è anche quella relativa alla dieta. sono indiscrezioni che arrivano dal Mirror, quotidiano che afferma di aver avuto la soffiata da un membro interno al Real Madrid. Bale starebbe dunque mangiando sei volte al giorno, un regime alimentare che lo sta un po' provando perché non è abituato a mangiare così tanto spesso, ma si sta sforzando appunto per non saltare l'evento più importante della stagione.

E mentre Zinedine Zidane è ancora dubbioso circa la possibilità del suo recupero, Bale continua a seguire il programma... E a mangiare.