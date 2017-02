Barzagli e Chiellini in dubbio? No problem, c'è la sicurezza Rugani

Pochi dubbi, ma importanti. La Juventus che si avvicina alla trasferta di Oporto non ha ancora una formazione iniziale certa. Perché a Vinovo ci sono due colonne portanti dell’ultimo quinquennio ancora alla ricerca della condizione ottimale. Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli stanno provando a rientrare in tempo per l’andata degli ottavi di Champions League. Il primo ha subito un trauma distrattivo al flessore della coscia sinistra, il secondo un infortunio al flessore destro. Si attende l’ultimo provino e poi ci sarà il verdetto. Ma, questa volta, Massimiliano Allegri può dormire sonni tranquilli.

Oltre la BBC c’è di più

Barzagli-Bonucci-Chiellini. Aggiungete Buffon in porta e avrete il pacchetto arretrato che ha fatto la storia della Juventus. Un motivo in più per pensare che Allegri farà di tutto per recuperare i due veterani della difesa. Eppure, qualcosa si sta muovendo. In parte perché i riscontri offerti venerdì sera da Mehdi Benatia sono stati confortanti, in parte perché dal finale della scorsa stagione in avanti si è proposto con sicurezza crescente Daniele Rugani. Una sorta di talismano per la retroguardia bianconera.

Giorgio Chiellini Juventus 2017LaPresse

Con lui, solo un ko

Con Rugani in campo dal primo minuto, la Juventus ha perso soltanto una partita tra tutte le competizioni negli ultimi due anni entro i tempi regolamentari. Quella di Verona, nel finale della scorsa stagione. Un semplice dato, che però spiega soltanto in parte la crescita esponenziale di un ragazzo divenuto una certezza. Non è un titolare, ma quando scende in campo non sbaglia nulla. L’esempio migliore? Una settimana fa a Cagliari. La Juventus parte soft, soffre in difesa e si fa male Chiellini. Ma entra Rugani e la situazione si stabilizza immediatamente.

Daniele Rugani Edin Dzeko Juventus Roma 2016LaPresse

Meglio non forzare i recuperi

La notizia migliore è questa. Adesso Allegri sa di avere alternative validissime anche in difesa, nel reparto che storicamente è stato il punto di forza di questa Juventus. E, questo, potrebbe aiutare parecchio il resto della carriera delle due colonne Barzagli e Chiellini. Due che, ora, sanno di potersi prendere qualche pausa nel corso dell’annata. Perché, grazie a Rugani, una loro assenza non spavena più come una volta. La crescita della Juventus, in fondo, è anche questa.