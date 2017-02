Bonucci: "La finale con il Barcellona? Quando abbiamo pensato di poterla vincere abbiamo perso"

" Non dimenticherò mai la data del 6 giugno, eravamo arrivati davvero carichi alla finale. Abbiamo dimostrato sul campo di potercela giocare con il Barcellona "

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale della Uefa Leonardo Bonucci è tornato sulla finale di Champions League del 2015 persa contro i catalani. "Forse nel momento in cui abbiamo trovato il pareggio e abbiamo pensato di poterla vincere è lì che l'abbiamo persa, perché abbiamo concesso quegli spazi che nel primo tempo e all'inizio del secondo non avevamo lasciato al Barcellona - ha ammesso il difensore bianconero - Loro avevano trovato il gol su un nostro errore di posizione, ma dopo non avevano creato molto, pur avendo un attacco galattico.

" Eravamo stati bravi, poi quando abbiamo pensato di poterla vincere abbiamo concesso qualcosa al Barcellona e giocatori come Messi, Neymar e Suárez ti fanno male in circostanze del genere "

A un anno e mezzo di distanza quella sconfitta non è ancora andata giù a Bonucci. "E' un peccato, però quella sconfitta ci ha insegnato a rimanere sempre dentro la partita in ogni situazione, a non dare mai nulla per scontato", ha aggiunto l'ex giocatore del Bari, che si è soffermato poi su un confronto tra Ronaldo e Messi.

" Sono due numeri uno, ognuno a modo suo. Messi ha più talento, è più soprannaturale, Ronaldo si è costruito di più (come calciatore, ndr), però sicuramente sono due giocatori fortissimi, due fuoriclasse, due fenomeni e giocarci contro è stato veramente stimolante perché sei costretto a dare il tuo 110% perché il 100% non basta "

Per Bonucci infatti "è sempre esaltante quando mi trovo davanti certi campioni, confrontarmi con certi campioni, perché... non lo so neanche il perché, però in certi momenti, in certe partite viene fuori qualcosa da dentro che mi spinge a dare tanto, quel tanto che magari a volte mi manca in alcune situazioni in altre partite normali”, ha concluso il difensore della Juventus

" Forse questa è la cosa in cui devo migliorare quest'anno e finché la carriera non finirà: dare quel 110% in ogni partita "