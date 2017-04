Brutte notizie in casa Real Madrid, un mese di stop per Bale: salterà i due derby di Champions

Brutte notizie per il Real Madrid che dovrà fare a meno, per un altro mese, di Gareth Bale. Il gallese, che era uscito anzitempo nella sfida contro il Barcellona di domenica sera, ha riportato una lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba sinistra.

Il classe ’89 salterà così la doppia sfida di Champions contro l’Atlético Madrid e il finale di campionato che diventa, ora, molto più complicato per il Real Madrid, dopo essere stato rimontato in vetta alla classifica dal Barça (che ha comunque una partita in più).

La speranza ora è di ritrovarlo per l’eventuale finale di Champions, in programma per il 3 Giugno prossimo. In questa edizione, la finale si giocherà proprio a Cardiff, città natale di Gareth Bale.

" Bale? Spero veramente che riesca a recuperare prima della fine della stagione. Ho chiesto ai medici di fare un grande lavoro per vederlo ancora. Azzardo farlo giocare nel Clasico? Era al 100%, si era allenato normalmente e lui stesso aveva buone sensazioni. Pima della partita mi aveva detto di sentirsi perfettamente [Zidane in conferenza stampa alla vigilia di Deportivo la Coruña-Real Madrid] "