Buffon: "Il Pallone d'Oro non mi sfiora, ciò che conta è cambiare la storia e vincere la Champions"

L’attesa è finita. Dopo una settimana di parole ed allenamenti, Gigi Buffon e la Juventus sono pronti a giocare questa finale di Champions League. Per il capitano e numero uno bianconero sarà la terza finale di Champions e l’occasione per vincere l’unico trofeo che gli manca in un bacheca da fenomeno ed assoluta leggenda del calcio mondiale. L’impressione è che a differenza di due anni fa a Berlino, la Signora arrivi a questo appuntamento molto più convinta e che può giocarsela veramente ad armi pari contro i Blancos, che proveranno a squarciare i sogni di Triplete.

" Se dovessi vincere la Champions proverei gioia, tanta gioia perché sarebbe il riconoscimento di un percorso straordinario e di tanto impegno. Per il mio percorso sarà una partita molto più speciale per me rispetto ai miei compagni e mi auguro di affrontarla senza avere rimpianto. Il regalo più grande che mi piacerebbe fare ai miei compagni è fare una grande prestazione per aiutare a vincere questa Coppa. "

Pallone d’oro? Discorso secondario, mi interessa solo cambiare la storia

Juventus e Real Madrid è anche e soprattutto la sfida fra Buffon e Cristiano Ronaldo, i due candidati principali al Pallone d’Oro. Buffon mostra grande rispetto nei confronti di CR7 ma non sembra interessato minimamente a vincere il Pallone bensì ad alzare la Coppa Campioni.

" Cristiano Ronaldo è uno sportivo da prendere come esempio per tutti, per il calcio e per lo sport in generale. Ma dico anche che a 39 anni pensavo di non avere più niente da imparare sotto l’aspetto emozionale e degli insegnamenti, invece devo essere sincero, quest’anno parlando con Dani ho imparato un sacco e non mi capitava da tanto tempo. Mi ha fatto piacere e mi ha motivato vedere giocatori che riescono a vincere spesso e a non essere mai sazi. Bisogna anche avere l’umiltà per apprendere ciò che un collega ha da darti. Paragoni? Io penso che siano dei paragoni che servono a stimolare le fantasie di tutti e alla stampa a fare degli articoli belli e apprezzati. Io non ho la sfacciataggine di pensare una cosa simile. Facciamo ruoli troppo diversi, io posso solo difendermi e lui può solo attaccare. Lui può determinare molto di più, il fatto che se ne parli non va a intaccare il mio equilibrio anche se fa piacere che se ne parli. Il Pallone d’Oro è una cosa gratificante, ma secondaria. Conta per noi soltanto vincere domani, il resto non mi sfiora "

