Buffon: “La Champions non è un assillo, se la vincessi non mi ritirerei a giugno”

La terza finale da acciuffare, 180 minuti per andarsela a prendere. Gigi Buffon ha la tensione e la faccia delle migliori occasioni per questa semifinale d’andata di Champions League contro il Monaco: un impegno in cui i favori del pronostico sono tutti per i bianconeri anche se il portiere non concorda…

" Io credo che se Juve e Monaco sono arrivate a questo punto, al di là degli obiettivi iniziali, è perché hanno dei valori e lo hanno meritato. Io credo che sarà una gara equilibrata, fra due squadre molto importanti. Che con merito, sicurezza e personalità sono arrivate a giocarsi questo traguardo. Noi abbiamo un po' d'esperienza in più però la loro vitalità e gioventù infonde nel Monaco grande entusiasmo e la consapevolezza di poter giocarsela e battere qualunque avversario. I francesi sono una squadra spavalda e garibaldina, a cui piace attaccare e farlo bene. Jardim è molto bravo e, oltre a Mbappé che è il calciatore sulla bocca di tutti in questo momento, hanno tantissime bocche di fuoco e giocatori che possono fare male ad ogni difesa. Ho un rispetto totale del Monaco e sono convinto che se non ci saranno almeno 3 gol di scarto fra le squadre, la qualificazione non sarà affatto in bilico "

"Champions non è un assillo, vincerla a Cardiff non mi porterebbe a dire addio al calcio"

La leggenda di Buffon è indiscutibile ma per completarla manca solo un trofeo: la Coppa Campioni, che però – prendendo in prestito parole care a Mourinho – non è affatto una ossessione per lui…

" Per me cominciare ogni anno questa competizione è qualcosa veramente di entusiasmante, non è un assillo, è qualcosa che mi rende ancora felice e giovane a prescindere se si vincerà o meno - ha spiegato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata contro il Monaco - In queste partite ho modo di esprimere la mia essenza, e questa per me è una grande emozione. Ho un approccio molto sereno e positivo. Ho un contratto fino al 2018 e ancora dei traguardi fino al 2018, a prescindere dal fatto se vinceremo la coppa oppure no. "

Monaco imprevedibile

Tornando al Monaco, Buffon è preoccupato soprattutto dall’imprevedibilità che questa squadra possiede. Qualità che solo un paio di stagioni fa, i ragazzi di Jardim non possedevano…

" Hanno buttato fuori in modo netto ed inequivocabile prima nel girone Tottenham e Bayer Leverkusen, e poi City e Dortmund e questo non avviene per caso. Al di là dei programmi d'inizio stagione credo sarà una partita equilibrata fra due squadre molto importanti. Hanno un atteggiamento che li rende imprevedibili, e quando incontri gente imprevedibile non sai mai cosa può accadere. "