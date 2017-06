Buffon simbolo di una delusione collettiva, ma la Juventus deve rialzarsi subito

Da Cardiff - A livello individuale sono 2003, 2015, 2017. Alla Juventus vanno aggiunte 1997 e 1998. Un martirio lungo un ventennio. Ma stavolta pesa di più. E non solo per i quattro gol subiti. Lo sguardo di Gianluigi Buffon al fischio finale di Juventus-Real Madrid 1-4 era perso nel vuoto. Molto più che affranto, deluso. Era spento. Uno sguardo che riassume il sentimento di un popolo intero. Quando al termine della partita il capitano e numero 1 bianconero è andato con i compagni sotto la curva bianconero non sono arrivati né applausi né fischi. C'era un gelo preoccupante. Un guardarsi attoniti, esterrefatti, quasi come a dire: "Ancora? È accaduto davvero ancora?". Sì, è arrivato un ulteriore smacco. Un doppio destro-sinistro devastante. Moralmente e fisicamente. Un ridimensionamento della pur splendida stagione della Juventus. Perché parliamoci chiaro: ogni bianconero è orgoglioso del ciclo vincente di una squadra infinita, dominante in Italia e capace di raggiungere in tre anni due volte l'ultimo atto della Champions. Ma, altrettanto palesemente, la maggior parte della tifoseria della Juventus questa volta si aspettava un finale diverso. In questa circostanza tutto il popolo bianconero, dai protagonisti in campo, agli addetti ai lavori, ai tifosi affezionati o occasionali, era convinto di tornare da Cardiff con un successo. E ora il rischio di contraccolpo psicologico è davvero elevato.

Non il solito Gigi

Già nelle conferenze della vigilia Buffon era parso molto emozionato. La sentiva, la voleva, la sognava. "Non mi interessa il pallone d'oro, è un affare secondario. - rispondeva sicuro alle domande della stampa curiosa - A me interessa vincere la Champions". Era sincero, Gigi. Eppure la tensione per un ennesimo appuntamento decisivo europeo si è rivelata controproducente. Sul primo gol beffato da una deviazione di Bonucci, sul secondo chiaramente in ritardo, nonostante il tiro di Casemiro fosse stato anch'esso deviato. Nel mezzo un'uscita mancata su un cross teso di Marcelo. E soprattutto, nonostante le tante conclusioni del Real nemmeno un miracolo dei suoi. Non una partita da Buffon, insomma. Probabilmente la peggiore delle sue tre finali.

Gianluigi Buffon Eurosport

Rischio contraccolpo, serve subito una svolta

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, al triplice fischio finale sono corsi immediatamente ad abbracciarlo. Quasi temessero un crollo emotivo. Invece Buffon non ha pianto, non ha versato lacrime, si è presentato ai microfoni della stampa molto rammaricato e abbattuto. Ha parlato di limiti ed episodi, con poca convinzione. Proprio da lui, invece, simbolo di questo altro grande disagio collettivo bianconero, deve ripartire l'istantanea reazione. A 39 anni compiuti, probabilmente (considerato anche il possibile arrivo di Szczesny), la prossima sarà l'ultima stagione agonistica del portiere più forte della storia del calcio. Se dai senatori bianconeri non arrivasse un'adeguata replica a quanto successo in terra gallese, la Juventus potrebbe anche accusare il colpo. E non solo per quel che riguarda la Champions League. Troppo profonda la ferita, troppo dura la lezione spagnola. Un gruppo coeso, ma che ha bisogno di nuova linfa e nuovi stimoli per non naufragare. Bisogna toccare le corde giuste, occorre essere in grado di spiegare come rialzarsi anche a chi è più giovane (vedi Alex Sandro o Dybala) e come dimenticare in fretta a chi le finali continua a perderle (Higuain su tutti). Da Gigi deve arrivare la scossa che solo un giocatore esperto e carismatico come lui può dare. Perchè non si è grandi solo quando si vince, ma soprattutto quando si perde. E ancora una volta é il momento di dimostrarlo.

+++