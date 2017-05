Calcio, Zaza: "Finale di Champions? Tiferei Juve ma spero in un gol Morata"

Madrid (Spagna), 5 mag. (LaPresse) - Cuore diviso per Simone Zaza nel caso di finale di Champions League Juventus-Real Madrid. "Se tiferei per la mia vecchia squadra? E' difficile perché c'è Morata nel Real...", ha ammesso l'attaccante del Valencia ed ex bianconero ai microfoni di 'Radio Onda Cero'. "Meglio non parlarne. Da italiano tifo Juventus, ho molti amici, anche in nazionale. Ma dall'altra parte - ha aggiunto Zaza - ho un fratello, Alvaro Morata, che vuole vincere. Si tratta di una scelta, ha aggiunto il centravanti lucano.