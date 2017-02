Callejon: "Il tifo di Maradona sarà l'arma in più al Bernabeu per battere il Real Madrid"

" "Maradona ha promesso di venire al Bernabeu per incoraggiarci, sarà un'arma in più: l'ultima partita che è venuto a vedere con la Roma in Coppa Italia abbiamo vinto 3-0. Speriamo possa accadere lo stesso". "

José Callejon , attaccante del Napoli e grande ex del Real Madrid insieme a Raul Albiol, si affida anche alla scaramanzia a pochi giorni dall’ottavo d’andata di Champions League che vedrà i partenopei impegnati contro il Real Madrid.“Sognavo questo ritorno ma sinceramente non ora - rivela in un'intervista ad As - negli ottavi è un po' presto ma il sorteggio così ha voluto...”. Callejon nutre grande rispetto per il club merengues e per il suo leader Cristiano Ronaldo:

" Il Real Madrid è il miglior club del mondo e Ronaldo è una persona assolutamente normale e semplice. Un grande lavoratore. Quando ci si allena con lui, sempre si cerca di imparare. Non tutti i giorni si lavora con i migliori del mondo. "

Per quanto riguarda il suo Napoli, Callejon ha fatto il punto sul momento della squadra: "Siamo una buona squadra e stiamo facendo molto bene. Gli elogi ci danno più fiducia e determinazione". Grandi meriti vanno ascritti a Maurizio Sarri. "Amiamo i suoi metodi di allenamento: vuole sempre il possesso, che si giochi all'attacco e noi stessi ci divertiamo molto", ha detto Callejon. Infine sul tridente 'leggero' con Insigne e Mertens, lo spagnolo ha concluso: "Ci divertiamo molto. Ci integriamo molto bene, speriamo di continuare così".