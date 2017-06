Caos Piazza San Carlo, nessuna speranza per una donna ferita negli incidenti

A 12 giorni dalla folle notte di incidenti in Piazza San Carlo a Torino dove oltre 30.000 persone si erano radunate per assistere alla finale di Champions League Juventus-Real Madrid sui maxischermi, una notizia getta nello sconforto tutta Italia. Una donna di 38 anni, ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco in condizioni gravissime, è stata dichiarata senza speranza dal responsabile medico in seguito a un gravissimo danno cerebrale a prognosi pessima.

A dare la notizia è l’agenzia Ansa, che riporta anche il nome della sfortunata donna: Erika Pioletti che nella calca di Piazza San Carlo è stata colta da un infarto da schiacciamento che non le ha lasciato scampo: “Gli esami effettuati – riporta l’Ansa, citando fonti sanitarie - hanno accertato un gravissimo danno cerebrale a prognosi pessima. Pertanto purtroppo ci si aspetta il decesso della paziente in un brevissimo periodo temporale, al momento non quantificabile".

Originaria di Beura Cardezza, piccolo paese a pochi chilometri da Domodossola, Erika non era nemmeno tifosa della Juventus: era in piazza San Carlo per far compagnia al suo fidanzato, anch'egli rimasto ferito. Per questo la famiglia non riesce a darsi pace per un destino crudele e per una serata tragica su cui non si è fatta ancora chiarezza. La sindaca di Torino Chiara Appendino, che in tutti questi giorni è sempre rimasta in contatto con i famigliari della donna, si è già recata in ospedale per ribadire loro la vicinanza della città.