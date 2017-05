Cardiff: finale al “chiuso” per scongiurare attacchi terroristici via drone

Per la prima volta nella storia una finale di Champions League si giocherà al coperto. La Uefa ha stabilito che il tetto del Millennium Stadium verrà fatto chiudere in occasione della gara tra Juventus e Real Madrid come ulteriore misura di sicurezza per combattere il terrorismo. Una scelta volta a scongiurare anche gli attacchi aerei via drone, oltre alle altre importanti misure di sicurezza che verranno attuate in seguito al recente attentato avvenuto a Manchester durante il concerto di Ariana Grande.

Alcune voci dicono inoltre che potrebbe non essere allestita la fan zone all’esterno dell’impianto gallese, per evitare grandi assembramenti di persone nelle aree circostanti allo stadio. L’Uefa ha smentito la notizia, assicurando che tutto si svolgerà secondo programma. Stando a quanto riporta Sportmediaset, le aree ricreative per i tifosi si trovano a 800 metri dal Millennium Stadium, con due zone diverse per i sostenitori di una e dell’altra squadra. Confermato anche il concerto dei Black Eyed Peas nella cerimonia di apertura, segno che l’Uefa non vuole farsi piegare dal timore di nuovi attentati.