Cardiff, per la finale prezzi assurdi: 4000 euro per un mini-appartamento, 2000 per una tenda

Febbre da Champions a Cardiff. In attesa di capire quali saranno le finaliste che il 3 giugno disputeranno la finalissima, impazzano i prezzi per vivere quei giorni nella capitale gallese. Gran parte degli hotel sono infatti già tutti esauriti e le poche camere rimaste a disposizione dei clienti sono vendute a prezzi davvero esorbitanti. Ad esempio, per un mini-appartamento con angolo cottura servono oltre 4.000 euro (4.154 per la precisione).

Prezzi che diventano ancora più assurdi se si abbassano ulteriormente le pretese, con una tenda da campeggio in noleggio che può essere pagata fino a 2.136 euro. Gli albergatori stanno lucrando il possibile sull’evento alzando le tariffe in maniera spropositata, del 2000%, e anche nelle città limitrofi alla capitale i prezzi sono sensibilmente lievitati.

L’unica soluzione, per quei tifosi che vorranno assistere necessariamente alla finale di Champions, è trovarsi una sistemazione distante da Cardiff, recandosi poi allo stadio con i mezzi pubblici, che saranno rafforzati in vista del 3 giugno.