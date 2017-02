Cassano, messaggino a Insigne: "Non alzare mai gli occhi al Bernabeu"

Il giorno tanto atteso sta arrivando. Mercoledì al Bernabeu è in programma una sfida che già promette scintille: di fronte Real Madrid e Napoli nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Antonio Cassano in quello stadio ci ha giocato - con la maglia del Madrid - e, secondo quanto riporta "Il Mattino" si è sentito in dovere di regalare via messaggio un consiglio all'amico Lorenzo Insigne.

" Non alzare gli occhi in alto, perché quello stadio non finisce mai "

Chissà se il numero 24 azzurro avrà paura di un impianto così imponente e ricco di storia?

VIDEO - I calciatori più costosi della storia... per età al trasferimento