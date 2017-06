Champions, Europeo, Pallone d'oro, Liga e Champions: i 12 mesi fantastici di Cristiano Ronaldo

Con il successo di Cardiff, Ronaldo chiude un anno di successi, l’ennesimo. 12 mesi consecutivi di vittorie per il portoghese, dalla finale di San Siro dello scorso anno, al 4-1 di Cardiff contro la Juventus.

Dall’Europeo alla seconda Champions League consecutiva

A San Siro non aveva segnato contro l’Atlético, ma aveva comunque realizzato il rigore decisivo che aveva sancito la vittoria del Real Madrid. Poi l’Europeo, dove ha la sfortuna di infortunarsi proprio nella finale contro la Francia, con Éder Lopes che regala comunque ai lusitani il primo grande trofeo nella storia della Nazionale portoghese. In totale sono 3 i gol di CR7 nella competizione (più un rigore nella sfida contro la Polonia), che ha letteralmente trascinato i suoi in finale. Successivamente, il Real Madrid vince anche la Supercoppa europea (Ronaldo non convocato per infortunio), e il Mondiale per club (con Ronaldo decisivo con la tripletta al Kashima Antlers in finale), oltre al Pallone d'oro (il quarto della propria carriera). In stagione poi il doblete tra Liga e Champions con Ronaldo sempre decisivo: in campionato, si piazzerà solo al terzo posto nella classifica marcatori, ma è proprio lui a segnare i gol importantissimi contro Siviglia, Celta Vigo e Málaga che riportano il Real a vincere la Liga a 5 anni dall’ultimo successo. Poi in Champions, uno dopo l’altro, la scalata del Real Madrid grazie alle prodezze proprio di CR7, o per meglio dire CR9 quest’anno.

…E un’altra classifica marcatori portata a casa

La doppietta contro la Juventus, ha anche proiettato Cristiano Ronaldo in testa alla classifica marcatori della Champions League, scavalcando Messi che era ‘fermo’ a quota 11 dopo il gol al PSG agli ottavi. E dire che Ronaldo aveva segnato solo 2 gol nella fase a gironi, scatenandosi poi nella fase ad eliminazione diretta con 5 reti in 2 gare al Bayern Monaco, 3 reti in 2 gare all’Atlético Madrid e la doppietta alla Juve. Per Ronaldo, inoltre, è la sesta classifica marcatori vinta in carriera, la quinta consecutiva (nella stagione 2014/2015 l’ha vinta ex aequo con Neymar e Messi).

La classifica marcatori della Champions

Giocatore Squadra Gol Presenze 1. Cristiano RONALDO Real Madrid 12 13 2. Lionel MESSI Barcellona 11 9 3. Edinson CAVANI PSG 8 8 4. Robert LEWANDOWSKI Bayern Monaco 8 9 5. Pierre-Emerick AUBAMEYANG Borussia Dortmund 7 9

A segno in tre finali diverse

Quella di ieri, è stata la quinta finale in carriera per Cristiano Ronaldo che aveva già giocato due finali di Champions League consecutive ai tempi del Manchester United. Suo il gol che aprì le marcature nel match contro il Chelsea a Mosca nel 2008 (anche se sbagliò dal dischetto alla lotteria dei tiri di rigore), non una partita memorabile invece quella di Roma quando i Red Devils persero per 2-0 contro il Barcellona. Poi il suo passaggio al Real Madrid: tre finali nel giro di 4 anni, un gol all’Atlético Madrid ai supplementari nel 2014 e la doppietta alla Juventus a Cardiff, diventando così il primo giocatore a segnare in tre finali diverse da quando la Coppa è stata ribattezzata Champions League.

