Champions League: Baku e Madrid in lizza per ospitare la finale del 2019

Roma, 3 feb. (LaPresse) - Sono 15 le federazioni interessate a ospitare le finali per club Uefa 2019 (Champions League, Europa League, Champions League femminile e Supercoppa). In particolare, candidate ad ospitare la finale di Champions sono Baku e Madrid. Sette le città in lizza per ospitare la finale di Europa League. Questo l'elenco delle candidate.

Champions League: Baku -Olympic stadium, Madrid - Estadio Metropolitano.

Europa League: Baku - Olympic stadium, Tbilisi - Dinamo Arena, Francoforte - Frankfurt Stadion, Stoccarda - Arena Stuttgart, Glasgow - Hampden Park, Siviglia - Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Istanbul - Besiktas Arena.

Champions League femminile: Praga - Eden Arena, Budapest - Flórián Albert stadion, Astana - Astana Arena, Kaunas - Darius & Girenas Stadium, Glasgow - Hampden Park, Madrid - Coliseum Alfonso Pérez.

Supercoppa: Tirana - Qemal Stafa Stadium, Tolosa - Stadium de Toulouse, Budapest - Flórián Albert stadion, Haifa - Sammy Ofer Stadium, Astana - Astana Arena, Belfast - Windsor Park, Gdansk - Arena Gdansk, Varsavia - Stadion Narodowy, Glasgow - Hampden Park, Istanbul - Besiktas Arena.

Il Comitato Esecutivo Uefa a settembre 2017 sceglierà le federazioni che ospiteranno le finali.