Champions League, dal 2018 addio a Mediaset e si torna su Sky (con una partita alla Rai)

Dopo tante voci, sembra essere giunta la conferma ufficiale: la Champions League dovrebbe tornare ad essere trasmessa su Sky dalla stagione 2018/2019.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la massima competizione europea tornerà visibile per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky dalla stagione 2018 fino al 2021, con la possibilità per la Rai di trasmettere una partita in chiaro, nella serata di mercoledì e con un’italiana in campo, dietro il pagamento di una somma di circa 40 milioni di euro. Brutto colpo per Mediaset che dopo poche stagioni rischia così di perdere il monopolio della Champions League e con essa anche tanti, tantissimi, ascolti. D’altro canto Sky ha visto come una competizione del genere sia fondamentale a livello di share e lasciarsela scappare per altre stagioni sarebbe stato davvero un grande errore.

