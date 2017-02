Champions League: Porto-Juventus, arbitrerà il tedesco Felix Brych

Sarà il tedesco Felix Brych l'arbitro di Porto-Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il fischietto 41enne, internazionale dal 2007, sarà coadiuvato dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp (assistenti), Marco Fritz e Bastian Dankert (addizionali) e dal quarto uomo il sig. Rafael Foltyn.

In questa stagione ha arbitrato la gara tra Napoli e Benfica, nella fase a gironi, con la vittoria casalinga degli azzurri per 4-2, oltre alla sfida tra Italia e Spagna nella qualificazioni per i prossimi Mondiali.

Per Brych questa sarà la 50esima sfida tra gare di Champions League e preliminari.