Champions League: sarà lo sloveno Skomina l'arbitro di Real Madrid-Napoli

Sarà lo sloveno Damir Skomina l'arbitro di Real Madrid-Napoli, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì sera allo stadio Santiago Bernabeu. La Uefa ha designato come assistenti arbitrali Jure Praprotnik e Robert Vukan. Assistenti addizionali Matej Jug e Slavko Vincic. Quarto uomo Klancnik.