Code e accuse di bagarinaggio: inizia la caccia al biglietto per Napoli-Real Madrid

Si giocherà soltanto il 7 marzo prossimo. Ma a Napoli è già caccia al biglietto per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà gli azzurri di Maurizio Sarri scendere in campo al San Paolo contro il Real Madrid. Per via delle richieste ricevute, il club partenopeo ha anticipato a questa mattina la vendita dei tagliandi per Distinti e Curve.

Una corsa che, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ha portato a diverse code per via di alcuni problemi tecnici legati alle ricevitorie autorizzate. Ma non solo.

La denuncia del Codacons

“Il 29 dicembre iniziava ufficialmente la vendita dei biglietti per il match tra Napoli e Real Madrid – si legge nel comunicato stampa -, ottavi di finale di Coppa dei Campioni, in programma il prossimo 7 Marzo allo Stadio San Paolo di Napoli. Dopo 20 minuti dalla messa a disposizione dei biglietti gli stessi risultavano già esauriti. Pochi minuti dopo iniziano a comparire online gli stessi biglietti, tutti ovviamente a prezzi maggiorati, su siti non autorizzati. esempi: su 'Ticketbis' le curve vanno dai 218 ai 672 euro, a fronte dei 50 richiesti sul sito ufficiale del Napoli, fino ad arrivare ai 1689 euro per la Tribuna d'onore. Analogo caso sui siti 'viagogo.it' e 'easysportstickets.com'. Il Codacons chiede alla Procura della Repubblica di Milano il sequestro dei biglietti e la remissione degli stessi per bagarinaggio”.