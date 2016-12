Cosa manca alla Juventus per provare a vincere il Triplete?

La sconfitta con il Milan non preoccupa la dirigenza bianconera, ma fa suonare un piccolo campanello d'allarme in vista del fitto calendario che la Juventus dovrà affrontare da gennaio in avanti. La formazione penta campione d'Italia resta fortissima, in Serie A continua ad avere pochi rivali credibili per la lotta al titolo e può vantare già un nucleo di 13-14 giocatori di livello internazionale. Il problema, che si trascina ormai da agosto, è che però la rosa bianconera pare avere qualche lacuna di troppo. Ci sono ruoli un po' scoperti, dove se manca il titolare, il sostituto non pare essere all'altezza. Se la Juventus ambisce a vincere tutte e tre le competizioni in cui è in corsa (Campionato, Champions e Coppa Italia), tentando di emulare quel magico e storico Triplete ottenuto dall'Inter nel 2010, ha assoluto bisogno di rinforzarsi e completarsi. Se ne sono accorti Marotta e Paratici, lo sa bene Allegri e ne è pienamente a conoscenza anche il presidente Andrea Agnelli. Ecco perchè i bianconeri, che hanno già preso Caldara dall'Atalanta (ma resterà a Bergamo almeno fino a giugno), sul mercato di gennaio proveranno ad piazzare due (al massimo tre) colpi ben assestati.

1 - Un centrocampista fisico e forte sul gioco aereo: Witsel o N'Zonzi

Obiettivo principale. La Juventus che è arrivata in finale nel 2015 vantava Marchisio-Pogba-Pirlo-Vidal. Uno dei centrocampi più forti al mondo in quel periodo. Le mezz'ali attuali a disposizione di Allegri, da Khedira al fin qui abbastaza deludente Pjanic, da Sturaro a Lemina, passando per Asamoah, non sono abbastanza. Anche perchè manca qualcuno di fisico, che sappia farsi valere sui palloni aerei e dia maggiore sostanza al reparto mediano piemontese. Axel Witsel è già bloccato per giugno. Bisognerà capire se la Juve vorrà, con un sacrificio economico di 5-6 milioni di euro, anticiparne l'arrivo a gennaio. Witsel, che nel Belgio e nello Zenit era in testa alle classifiche di recupero palla e duelli aerei vinti, non è un top player, ma un centrocampista solido che può entrare tranquillamente nelle rotazioni della Juve. Steven N'Zonzi del Siviglia è l'altro osservato speciale. Molto simile a Witsel come caratteristiche, si può acquistare con una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Sforzo importante, ma che sarebbe ripagato dall'esuberanza atletica del giocatore.

Manchester United, Matteo DarmianImago

2 - Un laterale che sappia giocare a destra e sinistra: Darmian

Se manca Alex Sandro a sinistra sono guai. E lo si è visto chiaramente in Supercoppa. Con Dani Alves infortunato e ipotizzando il 4-3-1-2 come strada futura scelta da Allegri, anche a destra la Juventus non è completa. Lichtsteiner palesa amnesie con più frequenza rispetto al passato, Cuadrado può giocare solo alto in un 3-5-2. Ecco perché un giocatore come Matteo Darmian sarebbe l'ideale. Un laterale che sappia giocare a destra o a sinistra a seconda delle necessità. Ultimamente, va detto, Mourinho lo sta facendo giocare con continuità allo United e quindi la strada verso una possibile trattativa è abbastanza complicata. Non sono tanti i giocatori con queste peculiarità in Europa. Non è un caso che la Juve abbia trattato in estate De Sciglio (altro giocatore simile per attitudini a Darmian), che per Montella però adesso è incedibile.

3 - Un vice Marchisio: Gagliardini o Sensi

Hernanes può anche dare il cambio Marchisio in Coppa Italia o in alcune gare di campionato (con risultati discutibili), ma quando cominceranno le sfide ad eliminazione diretta di Champions League, la Juventus non si potrà permettere infortuni o squalifiche del suo numero 8. Ecco allora che prevenire è sempre meglio che curare. Bentancur del Boca, altro giocatore già bloccato dalla Juve, non ha caratteristiche da regista, ma è una giovane mezz'ala offensiva di qualità. Servirebbe un play che si accontenti di far la riserva, ma che possa dare un contributo nel ruolo per far rifiatare Marchisio nei momenti decisivi della stagione. Gagliardini dell'Atalanta o Sensi del Sassuolo potrebbero essere due profili interessanti. Due giovani con voglia di imparare e mettersi in gioco, due con ampi margini di crescita, che hanno mostrato già di aver personalità per non fallire gli appuntamenti importanti.

