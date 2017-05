Cristiano Ronaldo: "La Juventus si difende come l'Atletico ma anche loro hanno punti deboli"

L’ostacolo più grande fra la Juventus e la Champions League si chiama indubbiamente Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse del Real Madrid che proverà a rovinare i sogni della Juventus diventando la prima star a vincere due Champions League consecutive. Nell’era moderna della Coppa dalle grandi orecchie, nessuno è mai riuscito a sollevare per due anni consecutive il trofeo: CR7 ha intenzione di rompere questo tabù e pur rispettando enormemente il cammino fatto dai bianconeri, è convinto che la squadra abbia tutte le carte in regole per uscire dal Millenium Stadium col sorriso…

" Sappiamo che sarà una partita molto difficile – rivela Ronaldo in un’intervista al sito della UEFA - ma noi siamo il Real Madrid e abbiamo buone opportunità di successo. Sarà una finale simile a quelle precedenti, perché in gare del genere si parte sempre con il 50% di chances a favore. Le due squadre cercheranno di sfruttare gli errori altrui e chi ne commetterà di meno probabilmente vincerà e io spero che sia il Real. Sarà una sfida emozionante, la gente aspetta per vederla e noi calciatori di giocarla in campo. Le aspettative sono alte ma nel gruppo c’è fiducia. "

Anche la retroguarda della Juventus ha i suoi punti deboli…

I bianconeri dopo aver tenuto a bocca asciutta Messi, Neymar e Suarez proveranno a fare altrettanto con le bocche da fuoco del Real Madrid anche se Ronaldo è convinto che la sua squadra abbia tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia di Massimiliano Allegri…

" La Juventus è una squadra eccellente, non è in finale per caso così come noi che abbiamo già eliminato avversari fortissimi come l’Atletico Madrid o il Bayern Monaco. Hanno già vinto lo scudetto e la Coppa Italia, sono rivali tosti e sappiamo che sarà una gara complicata. Preferiscono marcare stretto gli avversari, un po’ come l’Atletico: hanno una grande difesa ma, al di là della qualità dei suoi interpreti, in ogni retroguardia c’è sempre un punto debole. Noi dovremo cercare di approfittarne, capitalizzando gli spazi che ci concederanno durante il match. "

