Da Vidal a Pogba: chi non ha creduto nella Juventus, e ora si guarda la Champions dalla tv

La Juventus vola e dopo aver eliminato il Barcellona, ora, sogna l’Europa che conta. L’urna di Nyon ha ‘regalato’ il Monaco e i bianconeri sperano di poter tornare a giocarsi una finale come capitato nel 2015, quando a Berlino gli uomini di Allegri persero 3-1 contro il Barcellona.

Da quella finale tanto è cambiato, a partire dalla rosa dei bianconeri, con molti giocatori che hanno lasciato Torino per cercare fortuna (e la Champions) altrove.

Le formazioni di Berlino 2015:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Évra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tévez, Morata. A disposizione di Massimiliano Allegri: Storari, Ogbonna, Coman, Padoin, Pereyra, Sturaro, F.Llorente

Uno su tutti è Arturo Vidal che, nonostante ringraziasse la Juventus per i 4 anni in bianconero, affermava di trasferirsi al Bayern Monaco per dare il vero assalto alla Champions League.

" La sconfitta in finale di Champions contro il Barcellona mi ha fatto pensare alla partenza. È stata importante per decidere di lasciare la Juventus. Ho fatto questa scelta perché sono sicuro che con il mio nuovo club avrò la possibilità di raggiungere il mio principale obiettivo, vincere la Champions League. La Juventus sarà sempre parte di me, mi mancherà e sempre l’amerò, sarò grato al club, alla squadra e soprattutto ai tifosi. Spero che voi possiate rispettare la mia decisione. È il club più importante della mia carriera professionale fino ad ora e ha un posto speciale nel mio cuore. (Arturo Vidal Sport Bild, agosto 2015) "

Beh, da allora Vidal non è riuscito a portare a casa il suo obiettivo. Nel 2016 il Bayern è uscito in semifinale contro l’Atlético, nel 2017 i bavaresi sono stati invece eliminati ai quarti dal Real Madrid.

2014-15 Juventus, Arturo Vidal (AP/LaPresse)LaPresse

Chi non rimpiange la Juventus è invece Coman che, ancora di proprietà dei bianconeri, preferisce rimanere al Bayern Monaco. Anche il francese, però, guarderà le semifinali e la finale dal televisore di casa…

" Tornare alla Juventus? La cosa migliore per la mia carriera sarebbe di restare al Bayern Monaco. Tutti i giocatori che vogliono fare una grande carriera devono rimanere nei loro club e non cambiare spesso. Io sono in uno dei tre migliori club al mondo quindi confermo che mi piacerebbe restare a lungo a Monaco. (Coman Tf1, marzo 2016) "

Come detto, anche Coman deve aspettare la prossima stagione per fare bene in Champions. Anzi, per il francese quella di quest’anno è una stagione totalmente da dimenticare.

Manolas, Coman, Roma-Juventus, LapresseLaPresse

Un altro che è andato via nell’ultima stagione è stato invece Paul Pogba. Le motivazioni sono sicuramente diverse, con il centrocampista tornato nel suo Manchester United. Ma siamo sicuri che il classe ’93 - vista questa Juventus - non abbia voglia di tornare sui suoi passi?

" Quando me ne sono andato dal Manchester United sapevo che prima o poi sarei tornato. È come se fossi andato in vacanza, e sono tornato. Veramente, non è cambiato nulla. Ho visto la Champions vicina a me, siamo stati così vicini a vincerla che mi ha reso ancora più affamato. Dandomi ancor più motivazioni per vincerla. (Pogba Sky Sports UK, dicembre 2016) "

Pogba è comunque in semifinale di Europa League con il Manchester United, anche se non è la stessa cosa… Barzagli, intanto, gongola….

" Vidal e Pogba? Mah, sono scelte... Nessuno si può aspettare che vai via e l’anno dopo una squadra va in semifinale di Champions. Pogba l’ho visto in videochiamata proprio prima della partita col Genoa, ci siamo salutati. È normale che da un lato sarà contento, ma dall’altro sicuramente gli sarebbe piaciuto esserci. È così. Ora tifa per noi, ci mancherebbe [Andrea Barzagli a Tuttosport] "

Video - L'affare Pogba non arricchisce solo Juve e Raiola 01:00

Un altro che è andato via e si morderà probabilmente le mani è Évra che aveva tanta voglia di vincere la Champions con la Juventus, salvo poi andarsene a fine gennaio.

" Via dalla Juve? Per dir la verità non è stata una scelta facile, infatti, sono andato via e non me lo aspettavo neanche io. Quando sono tornato, dopo l'Europeo, sono arrivato molto carico, con tanto entusiasmo. Infatti, avevo fatto dei video nei quali dicevo che dovevamo vincere la Champions e veramente era questo il mio obiettivo. Dopo la sosta ho sentito qualcosa, non ero più felice qui perché non mi bastava una partita alla settimana. Continuerò ad amare la Juventus [Évra a Sky Sport, Gennaio 2017] "

Ora Évra fatica, col suo Marsiglia, a trovare un piazzamento in Europa ma ha voluto comunque salutare la sua Juventus con un post su instagram dopo la qualificazione in semifinale.

Chi rimpiange davvero la vecchia signora è anche Morata. Lui in Champions c’è ancora, visto che il suo Real Madrid giocherà contro l’Atlético Madrid in semifinale, ma l’ex attaccante della Juventus fatica a trovare spazio nell’XI di Zidane che gli preferisce Benzema al centro dell’attacco.